Прокуратура обязала энергетиков позаботиться о птицах

АО «РЭС» обязали оснастить линии электропередач птицезащитными устройствами. Природоохранная прокуратура распорядилась сделать ЛЭП безопасными для птиц на особо охраняемых природных территориях Новосибирской области.
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