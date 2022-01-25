Выплаты за задержки авиарейсов могут сделать автоматическими — Известия

Глава Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, пишет газета Известия.
Глава Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, пишет газета Известия.
Свежие комментарии