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Выплаты за задержки авиарейсов могут сделать автоматическими — Известия

Выплаты за задержки авиарейсов могут сделать автоматическими — Известия

Глава Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими, пишет газета Известия.

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