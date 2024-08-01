Для бизнеса приграничных регионов выделили спецлимит "зонтичных" поручительств

Малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и приграничных регионов -Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей - привлек финансирование почти на 15 млрд рублей в первом полугодии за счет специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.