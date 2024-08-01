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Газета.ру

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Для бизнеса приграничных регионов выделили спецлимит "зонтичных" поручительств

Для бизнеса приграничных регионов выделили спецлимит "зонтичных" поручительств

Малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и приграничных регионов -Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей - привлек финансирование почти на 15 млрд рублей в первом полугодии за счет специального лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.

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