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Аргументы недели

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Прощание с заслуженным артистом Геннадием Спириденковым пройдет в Петербурге

Прощание с заслуженным артистом Геннадием Спириденковым пройдет в Петербурге

Церемония прощания с заслуженным артистом России Геннадием Спириденковым состоится 17 сентября примерно в 12:00 в Екатерининском собрании.

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