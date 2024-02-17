В Польше требуют не давать украинским мигрантам избирательного права

Депутаты польского сейма от партии Национальное движение Витольд Туманович и Марта Лех на специально организованной пресс-конференции призвали не давать украинским беженцам права участвовать в политической жизни Польши, в т.
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