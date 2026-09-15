Chinese Solar Panels Drop to 12 Cents a Watt, Rooftop Installs Surge Worldwide

Chinese-made photovoltaic panels cost 12 cents a watt in 2026, down from $5-$6 at the turn of the millennium, and that price collapse is now powering rooftop solar installations from Pakistani cement plants to Philippine homes and Australian suburbs, according to the Financial Times.
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