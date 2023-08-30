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Ига Швентек: «Худшая эмоция, которую можно испытывать в спорте – это стыд»

Ее спросили, насколько сложно находиться в среде, когда эмоции могут нахлынуть на глазах у большого количества зрителей.

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