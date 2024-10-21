Санду заявила о вмешательстве в выборы в Молдавии AlexCoderСанду заявила о вмешательстве в выборы в Молдавии AlexCoder Стали известны предварительные результаты В минувшее воскресенье на выборах в Молдавии граждане голосовали за нового президента и решали вопрос евроинтеграции.