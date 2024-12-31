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Экс-разведчик Риттер посоветовал Трампу вывести США из конфликта на Украине

Экс-разведчик Риттер посоветовал Трампу вывести США из конфликта на Украине

Вооруженное противостояние на Украине закончится после выхода Соединенных Штатов из конфликта. Это самый лучший вариант, который может реализовать избранный американский лидер Дональд Трамп, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший разведчик США Скотт Риттер.

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