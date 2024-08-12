Банк Казани открыл еще один офис в Москве

Банк Казани открыл новый дополнительный офис в Москве по адресу улица 1905 года, 4. В новом офисе жители и гости Москвы смогут воспользоваться всем спектром банковских услуг, а удобная локация и хорошая транспортная доступность сделают визит в офис удобным и комфортным.