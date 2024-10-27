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Очередные кадры как 15-я бригада отступу НГУ "Кара-Даг" мечется на своих "Козаках" по улицам Селидово под обстрелом занимающих город российских штурмовиков.

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