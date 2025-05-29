Научные шоу и знакомство с крупнейшими вузами страны: 5 причин посетить детский фестиваль «НАУЧФЕСТ» в Зарядье

1 июня в День защиты детей в парке «Зарядье» состоится большой фестиваль «НАУЧФЕСТ. Человек-наук» — первое масштабное событие проекта #ЛетовЗарядье В этот день парк проведет настоящий день открытых дверей: ведущие вузы подготовили программу, где наука встретится с искусством, а новые технологии станут инструментом творчества.