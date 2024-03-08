США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

ЮВ

Юрий Во

Похоже на вариант "похабного мира". Пока США не обладают технологиями размещения ядерного оружия в космосе, США будут исполнять запрет на размещение, и требовать исполнения запрета на тех, кто теоретически этими технологиями владеет. А потом тупо "забьют" на него. Как и обычно. России, по идее надо бы согласиться на запрет, тем более, что договор на это с США уже имеется, но в резолюцию вписать еще одно условие - вывод всего ядерного оружия из Европы, вкл. европейскую часть России.