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США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

США на фоне слухов о размещении Россией ядерного оружия в космосе готовят резолюцию Совета Безопасности ООН о недопущении подобных шагов.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Похоже на вариант &quot;похабного мира&quot;. Пока США не обладают технологиями размещения ядерного оружия в космосе, США будут исполнять запрет на размещение, и требовать исполнения запрета на тех, кто теоретически этими технологиями владеет.  А потом тупо &quot;забьют&quot; на него. Как и обычно. России, по идее надо бы согласиться на запрет, тем более, что договор на это с США уже имеется, но в резолюцию вписать еще одно условие - вывод всего ядерного оружия из Европы, вкл. европейскую часть России.
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