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Царьград

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"Негативные настроения": Генерал США обвинил Россию в подогреве антиамериканских настроений в Африке

"Негативные настроения": Генерал США обвинил Россию в подогреве антиамериканских настроений в Африке

29 мая на учениях Africa Lion в Марокко глава Африканского командования США Майкл Лэнгли обвинил Россию в дезинформации, которая якобы стала причиной антиамериканских настроениях на континенте.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Генерал США обвинил Россию в подогреве антиамериканских настроений в Африке) грязный нигер твоя бы молчала, когда инициатором русофобии и демонизации России является твоё США. Странная у америкосов логика, если она вообще есть, они как шпана в подворотне всех задевают, а их не тронте. 🤣😂
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