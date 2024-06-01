ч

чвсатпкьл

(Генерал США обвинил Россию в подогреве антиамериканских настроений в Африке) грязный нигер твоя бы молчала, когда инициатором русофобии и демонизации России является твоё США. Странная у америкосов логика, если она вообще есть, они как шпана в подворотне всех задевают, а их не тронте. 🤣😂