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Фиксируются многочисленные перелеты транспортников из Израиля в Азербайджан, как это было перед второй войной в Нагорном Карабахе

Фиксируются многочисленные перелеты транспортников из Израиля в Азербайджан, как это было перед второй войной в Нагорном Карабахе

На фоне резко возросшей напряженности между Баку и Ереваном в последние месяцы, грозящей возникновением очередного азербайджано-армянского конфликта, а попросту говоря войны, замечена повышенная активность самолетов авиакомпании Silk Way Airlines.

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