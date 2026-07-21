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Царьград

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Греция тормозит принятие нового пакета санкций ЕС против России. В чем причина?

Греция тормозит принятие нового пакета санкций ЕС против России. В чем причина?

Еврокомиссия может переработать 21-й пакет ограничений из-за противоречий интересам стран-членов. Активнее всего против выступила Греция, опасающаяся ущерба для своих судовладельцев, а также Германия, Австрия, Франция и Италия, защищающие собственные экономические интересы.

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