Когда и почему Литва стала называться Белоруссией?

Если бы вы оказались в Минске XVII века и спросили прохожего, кто он такой, ответ вас бы удивил. Он бы сказал: «Литвин» — или, может быть, «русин».
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