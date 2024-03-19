В истории у нас было два Вице-президента - Янаев у Горбачева и Руцкой у Ельцина.
Нужен ли Путину вице-президент? И кто им мог бы быть?
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Отрезанным локтем? Надо же "отрезанным ломтем".
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22 час.
ВераВерная
Автор, пофантазировал - и хватит! Без тебя Путин разберётся.
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21 час.
Модест
Кириенко решит - тогда и назначат. В АП неглупые люди работают, с четвертьвековым стратегическим опытом сохранения власти.
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20 час.
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