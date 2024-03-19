Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    все переговоры по сокращению оружия после выполнения всех задач и условий в интересах России по НАТО и усраине.Путин задел за жи...
  • Владимир Соколов
    хохляндия исчезнет как страна ))территория без людей долго ничьей не будет.Мужчин не осталос...
  • Олег Самойлов
    Верно! Государственный сектор - оборонный и ОСНОВНЫЕ, КЛЮЧЕВЫЕ отрасли экономики, например, военное судостроение, вое...Социалистический ...

Нужен ли Путину вице-президент? И кто им мог бы быть?

Нужен ли Путину вице-президент? И кто им мог бы быть?

В истории у нас было два Вице-президента - Янаев у Горбачева и Руцкой у Ельцина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИА
Ирина Александровна
Отрезанным локтем? Надо же &quot;отрезанным ломтем&quot;.
Ответить
22 час.
ВераВерная
Автор, пофантазировал - и хватит! Без тебя Путин разберётся.
Ответить
21 час.
Модест
Кириенко решит - тогда и назначат. В АП неглупые люди работают, с четвертьвековым стратегическим опытом сохранения власти.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх