В Ростове снова сбоят сервисы после атаки на дата-центр «Яндекса»

В Ростове-на-Дону второй день подряд наблюдаются массовые сбои в работе сайтов, мессенджеров и популярных сервисов, включая «Госуслуги», Wildberries и «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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