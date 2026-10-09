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Царьград

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В Ростове снова сбоят сервисы после атаки на дата-центр «Яндекса»

В Ростове снова сбоят сервисы после атаки на дата-центр «Яндекса»

В Ростове-на-Дону второй день подряд наблюдаются массовые сбои в работе сайтов, мессенджеров и популярных сервисов, включая «Госуслуги», Wildberries и «ВКонтакте».

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