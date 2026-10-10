Как надолго сохранить ясность ума: 10 простых советов

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Его целью является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии и умственной отсталости.
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