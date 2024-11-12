Прогноз погоды в Крыму на 12 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 12 ноябряВ Симферополе +9 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +10 и пасмурноВ Черноморском +10 и пасмурноВ Джанкое +7 и пасмурноВ Ялте +12 и облачно с прояснениямиВ Алуште +11 и облачно с прояснениямиВ Керчи +8 и облачно с.