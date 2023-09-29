МО РФ: планов по проведению мобилизации для задач в зоне СВО у Генштаба нет

VG

Vasily Golov

Если нет плана мобилизации у Генштаба,нет ротации,нет пополнения выбывших.Это сокращение численности в зоне боев. Нет мобилизационного плана на случай войны.СВО небольшая война.Одни в обороне,другие в наступлении.Все как на войне.Все для фронта,все для победы. Чуть не снесли купол в Кремле БПЛА ВСУ.нет ответа.Памятник Родина-мать модернизировали и стоит в Киеве.Не стоит прикрываться лозунгом МЫ НЕ ТАКИЕ.При болях все равны.Либо ты их,либо они тебя.Это война.С мобилизаций ресурса людского,мобилизация ОПК,мобилизация по шитью амуниции,продовольствия .Долго не продержаться без мобилизационного плана. Долго нельзя воевать без производства и держаться на волонтерском движении.НА ВСУ работает 50 государств.А у Генштаба нет плана мобилизационного.Давно он нужно было разработать.Если хочешь Мира,готовься к войне. По плану.