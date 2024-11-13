Доктор Мясников опроверг распространенный слух о лунатизме

Пробуждение лунатика, по его словам, не приводит к инфаркту В эфире программы "О самом главном", которая выходит на телеканале "Россия 1", доктор Александр Мясников, специалист в области общей практики, развеял распространенное заблуждение об инфаркте.
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