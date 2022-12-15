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Ондржей Балвин – MVP 8-го тура Еврокубка

Ондржей Балвин – MVP 8-го тура Еврокубка

Центровой «Прометея» Ондржей Балвин признан MVP 8-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2022/23. Опытный чешский бигмен помог своей команде одержать победу над «Клужем» (105:82), набрав 23 очка (6 из 6 с игры, 2 из 2 из-за дуги), 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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