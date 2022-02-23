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Генсек ООН Гутерреш назвал нарушением суверенитета Украины признание Россией ДНР и ЛНР

Генсек ООН Гутерреш назвал нарушением суверенитета Украины признание Россией ДНР и ЛНР

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду, 23 февраля, назвал решение РФ признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик нарушением суверенитета Украины.

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