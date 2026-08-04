Razer выпустила первую клавиатуру с магнитными переключателями

Huntsman V3 HE Magnetic получила настройку хода клавиш от 0,1 до 4 мм, частоту опроса 8000 Гц и функции для киберспорта, но уступила Analog Optical по задержкеRazer представила линейку игровых клавиатур Huntsman V3 HE Magnetic — первые устройства компании с магнитными переключателями Hall Effect.