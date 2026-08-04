iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Razer выпустила первую клавиатуру с магнитными переключателями

Razer выпустила первую клавиатуру с магнитными переключателями

Huntsman V3 HE Magnetic получила настройку хода клавиш от 0,1 до 4 мм, частоту опроса 8000 Гц и функции для киберспорта, но уступила Analog Optical по задержкеRazer представила линейку игровых клавиатур Huntsman V3 HE Magnetic — первые устройства компании с магнитными переключателями Hall Effect.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии