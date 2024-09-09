Илон Маск заявил, что все время забывает, что Байден все еще руководит США

Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался в сторону американского правительства. На этот раз, в своей социальной сети он признался, что все время забывает, что технически страной все еще руководит Джо Байден.
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