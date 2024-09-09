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Илон Маск заявил, что все время забывает, что Байден все еще руководит США

Илон Маск заявил, что все время забывает, что Байден все еще руководит США

Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался в сторону американского правительства. На этот раз, в своей социальной сети он признался, что все время забывает, что технически страной все еще руководит Джо Байден.

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