Александр Санчик назначен заместителем министра обороны России по вопросам заказов вооружения

Александр Санчик получил назначение на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. В новой роли он будет отвечать за организацию заказов вооружения, а также за обеспечение войск военной и специальной техникой и техническим сопровождением.
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