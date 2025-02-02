«Надавал японцам»: как прошло первое сражение Георгия Жукова

В своем первом масштабном сражении в 1939 году в качестве командира армии Георгий Жуков нередко конфликтовал со своим прямым начальником Григорием Штерном и, по воспоминаниям очевидцев, в плане наведения боевой дисциплины повел себя очень жестко.
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