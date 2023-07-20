Белла Хадид бросила бойфренда из-за своей болезни Лайма

Белла Хадид бросила бойфренда из-за своей болезни ЛаймаБелла ХадидСогласно информации издания Page six и других зарубежных журналистов, супермодель Белла Хадид страдает от редкого заболевания, которое вызывает лихорадку, головную боль и сыпь.