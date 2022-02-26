Запад отключит от SWIFT несколько российских банков, активы ЦБ заморозят

Евросоюз, США, Канада и Великобритания объявили о совместных мерах. Они, в частности, распространятся на систему «золотых паспортов»Обновлено в 3:00Евросоюз, США, Канада и Великобритания договорились отключить от SWIFT несколько российских банков.
Евросоюз, США, Канада и Великобритания объявили о совместных мерах. Они, в частности, распространятся на систему «золотых паспортов»Обновлено в 3:00Евросоюз, США, Канада и Великобритания договорились отключить от SWIFT несколько российских банков.
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