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«Ему нравятся только свои песни»: AKMAL' раскрыл детали неприятной истории с участием Дробыша

«Ему нравятся только свои песни»: AKMAL' раскрыл детали неприятной истории с участием Дробыша

Не успела аудитория забыть, как певец AKMAL' (в миру Акмаль Ходжаниязов) повздорил с Полиной Гагариной в эфире песенного конкурса на федеральном канале, как в публичном поле всплыла еще одна любопытная история.

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