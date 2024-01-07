«Ему нравятся только свои песни»: AKMAL' раскрыл детали неприятной истории с участием Дробыша

Не успела аудитория забыть, как певец AKMAL' (в миру Акмаль Ходжаниязов) повздорил с Полиной Гагариной в эфире песенного конкурса на федеральном канале, как в публичном поле всплыла еще одна любопытная история.
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