Шлем пилота за 400 000 долларов. В Telegram-канале «Крылья Войны» вышла интересная статья о третьем поколении шлема для пилотов истребителя F-35, разработанном компанией Collins Aerospace.
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Шлем пилота за 400 000 долларов. В Telegram-канале «Крылья Войны» вышла интересная статья о третьем поколении шлема для пилотов истребителя F-35, разработанном компанией Collins Aerospace.
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