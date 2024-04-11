Чем займется российский бизнес в космосе

Государство объединится с частным бизнесом в освоении космоса. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений 10 апреля рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии