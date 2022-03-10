ЕС готовит декларацию о постепенном отказе от нефти и газа из России. Как сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации саммита Евросоюза в Версале, ЕС будет поэтапно отказываться от покупки российских энергоресурсов — нефти, газа и угля.