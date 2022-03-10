Daily Moscow

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ЕС готовит декларацию о постепенном отказе от нефти и газа из России

ЕС готовит декларацию о постепенном отказе от нефти и газа из России

ЕС готовит декларацию о постепенном отказе от нефти и газа из России. Как сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации саммита Евросоюза в Версале, ЕС будет поэтапно отказываться от покупки российских энергоресурсов — нефти, газа и угля.

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