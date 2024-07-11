Арестованного свердловского экс-министра Старкова просили оставить на СВО. Видео

Экс-главу свердловского министерства транспорта Василия Старкова, которого обвиняют в получении взятки, на время следствия просили оставить в зоне специальной военной операции на Украине — в воинской части, к которой он приписан.
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