Трамп выдвинул бывшего сенатора Пердью на пост посла США в Китае

Global Look Press/ Anna Moneymaker - Pool via CNP/Consolidated News Photos Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что выдвинул экс-сенатора Дэвида Пердью на пост американского посла в Китае.
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