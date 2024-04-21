Деньги на "ценных специалистах": Кто стоит за засильем мигрантов в России?

Ваша Светлость Ворьё у власти - чурки на на российских улицах...

Александр Доливо Если ребята из ФСБ хорошо поработают они много интересных личностей (лоббистов) по части мигрантов найдут в ГД, Совфеде и в Правительстве. Так, что Америку мы здесь не откроем, всё дерьмо, кроется в рядах нашей правящей Элиты!!!