Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 100 подписчиков

Деньги на "ценных специалистах": Кто стоит за засильем мигрантов в России?

Деньги на "ценных специалистах": Кто стоит за засильем мигрантов в России?

Фактов бизнеса на мигрантах в России становится всё больше. Разоблачённые схемы показывают, сколько стоит Родина с точки зрения лоббистов, и кто в списке предателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Ворьё у власти - чурки на на российских улицах...
Ответить
16 час.
Александр Доливо
Если ребята из ФСБ хорошо поработают они много интересных личностей (лоббистов) по части мигрантов найдут в ГД, Совфеде и в Правительстве. Так, что Америку мы здесь не откроем, всё дерьмо, кроется в рядах нашей правящей Элиты!!!
Ответить
15 час.
серый777 котов
Если им дадут это сделать!А что то раньше все слепые были и не знали . откуда же у нас столько грязи
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх