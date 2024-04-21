Фактов бизнеса на мигрантах в России становится всё больше. Разоблачённые схемы показывают, сколько стоит Родина с точки зрения лоббистов, и кто в списке предателей.
Деньги на "ценных специалистах": Кто стоит за засильем мигрантов в России?
Комментарии
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Ваша Светлость
Ворьё у власти - чурки на на российских улицах...
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16 час.
Александр Доливо
Если ребята из ФСБ хорошо поработают они много интересных личностей (лоббистов) по части мигрантов найдут в ГД, Совфеде и в Правительстве. Так, что Америку мы здесь не откроем, всё дерьмо, кроется в рядах нашей правящей Элиты!!!
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15 час.
серый777 котов
Если им дадут это сделать!А что то раньше все слепые были и не знали . откуда же у нас столько грязи
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13 час.
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