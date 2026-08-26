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Формула 1 готовит запасной план на старт сезона-2027: первые подробности

Формула 1 готовит запасной план на старт сезона-2027: первые подробности

Getty Images / Red Bull Content PoolКитай рассматривается как один из основных вариантов для проведения первого этапа чемпионата мира Формулы 1 2027 года, если сезон не удастся начать в Бахрейне и Саудовской Аравии.

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