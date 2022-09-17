Одним ударом — двух зайцев: ВС России разрушили дамбу через Ингулец

Российские войска нанесли удар по инфраструктурному объекту в районе города Кривой Рог — ракетным ударом поражена дамба на Карачуновском водохранилище, получила повреждения Криворожская ТЭС.
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