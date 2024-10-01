Конечно, 2024 год наполнен драматичными событиями глобального масштаба и исторического значения. На этом фоне легко не заметить двух событий, которые могут свидетельствовать о приближении беды — Анатолий Кашпировский и Владимир Познер возвращаются в Россию… Взглянув на новостные сводки сентября 2024-го, приходится сделать волевое усилие, чтобы ненароком не поверить в то, что время повернулось вспять.
Кашпировский и Познер возвращаются. Русским ждать беды?
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
В телевизоре жиды - значит снова жди беды.
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7 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Из Азии в Россию многомиллионная орда дикарей- потенциальных боевиков ИГИЛ. С Запада опять "вОроны" каркать слетаются. Неужели Святая Русь не может мечом махнуть в очередной раз, чтобы стряхнуть с себя всю эту поганую заразу!?
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6 час.
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