Кашпировский и Познер возвращаются. Русским ждать беды?

Конечно, 2024 год наполнен драматичными событиями глобального масштаба и исторического значения. На этом фоне легко не заметить двух событий, которые могут свидетельствовать о приближении беды — Анатолий Кашпировский и Владимир Познер возвращаются в Россию… Взглянув на новостные сводки сентября 2024-го, приходится сделать волевое усилие, чтобы ненароком не поверить в то, что время повернулось вспять.