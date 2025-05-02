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Прикроют ВСУ живым щитом: сколько солдат выделит НАТО на «миротворческий контингент»

Прикроют ВСУ живым щитом: сколько солдат выделит НАТО на «миротворческий контингент»

Times: Европа пытается собрать 25 тыс солдат для ввода на Украину Изначально планировалось ввести 64 тыс военных, но сейчас обсуждается численность в 25 тыс.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас есть Ким, попросим его он нам без проблем 250 тысяч своих спецназовцев предоставит, мы с ними очень быстро до Приднестровья дойдем, через Днепропетровск,отсекем всю южную группировку, Одесса и Николаев, нам в руки сами упадут, как переспелые яблоки. Только и всего.
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1 д.
Eduard
Кладбиза они прикроют!
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1 д.
Eduard
Точно!
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23 час.
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