Прикроют ВСУ живым щитом: сколько солдат выделит НАТО на «миротворческий контингент»

ИМ

Ильдус Мамлеев

У нас есть Ким, попросим его он нам без проблем 250 тысяч своих спецназовцев предоставит, мы с ними очень быстро до Приднестровья дойдем, через Днепропетровск,отсекем всю южную группировку, Одесса и Николаев, нам в руки сами упадут, как переспелые яблоки. Только и всего.