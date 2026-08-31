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Иркутск Сегодня

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Мать из Тайшета предстанет перед судом за передачу мопеда сыну без прав

В Тайшете завершено расследование уголовного дела против 43-летней местной жительницы по ч. 1 ст. 151.

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