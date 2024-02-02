«Попытка следствия оправдаться». Сафронов оценил фильм о своем деле

Журналист Иван Сафронов, приговоренный к 22 года колонии по делу о государственной измене, впервые прокомментировал документальный фильм о своем деле "Дело Сафронова", который был показан на телеканале "Россия 24" в конце декабря 2023 года.
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