Путин сравнил героизм участников СВО с подвигом десантников в Чечне

Президент России Владимир Путин провел параллели между героизмом участников Специальной военной операции на Украине и подвигами десантников в Чечне, отметив храбрость как тогдашних бойцов, так и современного участника СВО Владислава Дорохина.
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