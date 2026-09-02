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Газета.ру

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В Бразилии сотни девушек подали резюме на вакансию в нудистской парикмархерской

В Бразилии сотни девушек подали резюме на вакансию в нудистской парикмархерской

Блогерша и создательница контента для взрослых Даниэлла Мотта, владеющая нудистской парикмахерской во Флорианополисе (Бразилия), сообщила о найме помощницы и столкнулась с сотнями претенденток.

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