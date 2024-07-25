За Крым заплачено сполна еще Александром III

Президентская библиотека опубликовала документы, согласно которым Российская империя приобрела Крым у султана и крымского хана за 233 тонны серебра21 июля исполнилось 250 лет со дня подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора.
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