В здании Молодежного театра в Архангельске закончили капитальный ремонт

Финальным штрихом стала архитектурная подсветка, которая привлекает еще больше внимания к сохранившейся на Троицком проспекте в Архангельске частичке Немецкой слободыМасштабное обновление здания театра - старинного особняка Ренни-Шарвина, напомним, началось ещё в прошлом году.
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