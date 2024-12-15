В здании Молодежного театра в Архангельске закончили капитальный ремонт

Финальным штрихом стала архитектурная подсветка, которая привлекает еще больше внимания к сохранившейся на Троицком проспекте в Архангельске частичке Немецкой слободыМасштабное обновление здания театра - старинного особняка Ренни-Шарвина, напомним, началось ещё в прошлом году.