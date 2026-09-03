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Тонкий магнитный мобильный аккумулятор со встроенными вентилятором и экраном: представлен Anker MagGo Power Bank 2 Pro, он выдает до 45 Вт

Тонкий магнитный мобильный аккумулятор со встроенными вентилятором и экраном: представлен Anker MagGo Power Bank 2 Pro, он выдает до 45 Вт

А без проводов — 25 Вт (Qi2.2) Anker представила MagGo Power Bank 2 Pro — магнитный внешний аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки Qi2.

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