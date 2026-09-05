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В матче «Зенит» — ЦСКА произошла стычка между Жоао Виктором и Семаком

В матче «Зенит» — ЦСКА произошла стычка между Жоао Виктором и Семаком

В матче «Зенита» и ЦСКА в седьмом туре РПЛ произошла потасовка. На седьмой минуте защитник армейцев Жоао Виктор пытался ввести мяч в игру из-за боковой.

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